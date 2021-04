SIAE: ‘Il digitale compensi in modo adeguato il settore culturale e artistico’

Con una nota ufficiale diffusa oggi, martedì 20 aprile, SIAE si è espressa riguardo l’ingresso della Direttiva Copyright europea nell’ordinamento italiano.

“Semaforo verde del Senato alla legge di delegazione europea 2019-2020, propedeutica al decreto che implementerà la Direttiva Copyright nel nostro ordinamento. Si conclude così positivamente il lungo e difficile iter che è partito con l’approvazione a livello europeo della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che consente anche all’Italia di avere una normativa in grado di tutelare più efficacemente la creatività”, si legge nel comunicato: “Una battaglia che ha visto tra i protagonisti principali il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol che, dal primo giorno del suo incarico, è andato a Bruxelles per far sentire la sua voce”.

“‘Loro hanno i miliardi, noi abbiamo ragione’, ha detto Mogol agli europarlamentari parlando dei giganteschi player della Rete e ribadendo la necessità da parte delle piattaforme digitali di remunerare in modo adeguato i creatori delle opere, i giornalisti e gli altri titolari di diritti. ‘Sono felice che la nostra battaglia di civiltà e giustizia abbia avuto un esito positivo. Ringrazio tutti i parlamentari a nome dei tanti autori che rappresento’, ha commentato il Presidente Mogol: ‘L’attuale situazione economica generata dalla pandemia avrà purtroppo effetti di lungo periodo ed è fondamentale che le opportunità del digitale compensino le difficoltà in cui si dibatte l’intero settore artistico e culturale. Penso non solo ai grandi nomi della cultura e dello spettacolo, ma soprattutto ai tanti artisti meno conosciuti che possono sopravvivere solo grazie al diritto d'autore. In questo senso mi auguro che il Governo approvi in tempi rapidi, e comunque entro il termine previsto del prossimo 7 giugno, il necessario provvedimento attuativo, e che quest’ultimo accolga al meglio i punti-chiave della Direttiva, secondo i principi indicati nella legge il cui percorso si è concluso oggi’”.

La nota di SIAE arriva a poche ore dalla lettera aperta inviata a una rappresentanza di artisti britannici al governo inglese che chiede un equo compenso da parte delle piattaforme ai servizi di streaming, che segue l’editoriale del Guardian firmato da Björn Ulvaeus degli ABBA relativo al trattamento economico riservato dai DSP agli autori.