Rocco Siffredi va in bianco nel video di "Kill me" di Lialai

Caterina Lalli, nome d'arte Lialai, è una giovane cantante di Carrara che per girare il video di una sua canzone non ha avuto paura di mirare al bersaglio grosso, e ha contattato via social il king of porn italiano, Rocco Siffredi. Il quale, inopinatamente, ha accettato di interpretare il videoclip cpn la ragazza, ma non solo: si è anche assoggettato a un ruolo al quale non è certo abituato, quello del sedotto e... bidonato.

