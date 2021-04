Foo Fighters, il video di “Chasing Birds” per la "festa degli sballati"

La band di Dave Grohl diffonde oggi un video animato in stile flower-power che è il perfetto complemento all'ascolto del brano, in questa giornata che - da qualche anno - "celebra" l'uso della marijuana (qualcuno definisce il 20 aprile "la festa degli sballati".



Gli adepti della "cannabis culture" riconoscono il 4/20 - con la modalità statunitense delle date, cioè il 20 aprile - come giorno in cui festeggiare l'uso dell'erba.

Sulla motivazione ci sono diverse interpretazioni. Alcuni sostengono che "420" sia il codice della Polizia per segnalare che qualcuno sta fumando marijuana. Altri fanno notare che le due cifre nel titolo della canzone di Bob Dylan "Rainy day women #12 & 35" moltiplicate danno 420.



Ma l'interpretazione più credibile vuole che le 4:20 del pomeriggio fossero l'orario in cui cinque studenti della San Rafael High School di Marine Country, in California si riunivano sotto la statua di Luois Pasteur per condividere un joint. I componenti di questo gruppo — Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz e Mark Gravich — usavano "420" come parola in codice per la marijuana.



Il fratello di Dave Reddix gli procurò un lavoro da roadie per il bassista dei Grateful Dead, Phil Lesh, e l'uso del codice "420" venne condiviso dalla band. Il 28 dicembre del 1990 un gruppo di fan dei Grateful Dead distribuì un volentino che invitava a "fumare 420" il 20 aprile alle 4:20 del pomeriggio. Il giornalista di High Times Steve Bloom diede notizia della cosa, e contribuì ulteriormente a diffondere l'uso del codice 420.



Bloom, che oggi edita la rivista online Celebstoner.com, ha scritto nel 2015: