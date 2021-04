UK, gli artisti al governo: ‘Cambiare le regole dello streaming per una retribuzione più equa’

Una rappresentanza di artisti inglesi composta da - tra gli altri - Paul McCartney (nella foto, l'ex Beatle), Annie Lennox, Chris Martin, Jimmy Page, Robert Plant, Kate Bush, Roger Daltrey, Damon Albarn, Noel Gallagher, Laura Marling e altri ha fatto appello al governo britannico perché vengano introdotte delle norme che regolino la retribuzione dello sfruttamento delle opere da parte delle piattaforme streaming, in modo da assicurare ai musicisti un trattamento economico più equo.

Nella missiva, indirizzata - oltre che al premier - anche alla Commissione che si occupa di digitale, cultura, media e sport, si osserva come le attività dei DSP siano regolate da norme risalenti a oltre vent’anni fa, quando lo streaming era ancora di là da venire: di conseguenza, sostiene il movimento, “artisti e autori nel mondo digitale non godono delle stesse tutele che godono in radio”.

“Per troppo tempo le piattaforme di streaming, le etichette discografiche e altri giganti del Web hanno sfruttato gli artisti senza retribuirli equamente”, si legge nel documento: “Dobbiamo riportare il valore della musica al suo posto: nelle mani dei musicisti”.

“Gli autori guadagnano il 50% dei ricavi radiofonici, ma solo il 15% da quelli maturati in streaming”, prosegue la richiesta: “Abbiamo bisogno di normative in grado di garantire un trattamento equo e regolare di chi produce musica. Il Regno Unito ha una storia, fiera, di protezione nei confronti dei suoi artigiani, imprenditori e inventori. Riteniamo che i creativi britannici meritino le stesse protezioni di altre settori il cui lavoro viene svalutato quando sfruttato come articolo civetta”.

La richiesta degli artisti britannici segue di appena qualche giorno l’editoriale di Björn Ulvaeus degli ABBA sul Guardian, dove la già popstar svedese oggi anche presidente di Cisac ha chiesto - tra le altre cose - un miglior trattamento economico per gli artisti da parti delle grandi piattaforma di streaming musicale internazionali.