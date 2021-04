Facebook, la rincorsa al drop-in audio continua con Soundbites. E con Spotify…

Si chiama Soundbites lo strumento col quale Facebook si prepara a fare concorrenza a Clubhouse, il social network di casa Apple basato sul drop-in audio, ovvero a messaggio audio registrati e “lasciati” dagli utenti nelle stanze tematiche presenti nella piattaforma: la società guidata da Mark Zuckerberg ha annunciato infatti l’introduzione del nuovo strumento di editing audio presentandolo come “uno studio di registrazione portatile” indispensabile agli iscritti - visti sempre più come creator che come semplici utenti - per confezionare messaggi audio nella più alta qualità possibile.

Pronto a ricalcare Clubhouse anche nell’organizzazione dei contenuti UGC, con “stanze” che andranno a popolare sia gli spazi del social che quelli di Messenger, Facebook ha annunciato anche di voler perseguire un altro filone primario, quello dell’integrazione tra piattaforme di social networking e servizi di streaming musicale: la società californiana, in collaborazione con Spotify, sta lavorando al “Project Boombox”, programma che dovrebbe concretizzarsi nella possibilità, da parte degli utenti, di fruire dei contenuti del DSP svedese direttamente su Facebook senza la necessità di aprire l’app dedicata. Presentata in versione beta su due mercati minori - quello messicano e quello tailandese - l’opzione dovrebbe diventare effettiva a livello globale nel giro di qualche settimana.