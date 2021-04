GionnyScandal: il nuovo album, "Anti", annunciato per il 7 maggio. Tracklist

Da venerdì 7 maggio sarà disponibile in fisico e digitale “Anti” il nuovo album d’inediti di GionnyScandal, edito da Virgin Records (Universal Music Italy), che fa seguito ai precedenti “Salvami” e “Coca & Whisky”.

Il disco sarà disponibile in versione cd standard, versione cd autografata esclusiva su Amazon e in deluxe edition (cd, felpa e plettro).



“In questo disco sono finalmente io; ho raggiunto una nuova maturità e consapevolezza del mio essere artista, sono libero da ansie, paranoie e inutili paure... ora finalmente quando sono in studio sono felice della musica che sto facendo, non che prima non lo fossi, ma la mia vera identità è sempre stata questa. Mi mancava suonare la chitarra distorta, mi mancava scrivere senza filtri, GionnyScandal, quello autentico, è questo”.