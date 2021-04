Il mestiere del publisher musicale: Alfredo Gramitto Ricci, Edizioni Curci

E’ Alfredo Gramitto Ricci, ceo di Edizioni Curci, la storica società di edizioni attiva dal 1860 che vanta nel proprio roster autori come Pacifico, Niccolò Agliardi, Saverio Grandi, Bungaro e molti altri, il protagonista di questa puntata di “Il mestiere del publisher musicale”, format ideato da FEM - Federazione Editori Musicali e Rockol per accendere un riflettore sul mondo di autori ed editori.

Milanese, classe 1959, una laurea in giurisprudenza conseguita nel 1986 presso l’Università Statale con la tesi “Disciplina giuridica nel campo dell’incisione musicale”, Gramitto Ricci è l’erede della gloriosa tradizione che risale al fondatore della storica casa, Francesco Curci, che nel 1912 passò le redini della società ai figli Pasquale, Achille e Concetta. Dopo la scomparsa di Pasquale, nel 1938, l’azienda venne affidata alle mani dei figli Giuseppe, Alberto e Alfredo, la cui figlia Clotilde sposò Giuseppe Gramitto Ricci, che fu inserito nello staff aziendale nel 1950. Sotto la guida di Gramitto Ricci Edizioni Curci ampliò il proprio catalogo dedicandosi in modo più sistematico allo scouting, grazie al quale fu lanciato Domenico Modugno. Dopo aver ulteriormente consolidato l’azienda, Giuseppe Gramitto Ricci cede a fine anni ‘90 le redini dell’azienda al figlio Alfredo, che ancora oggi la guida.

“Con Internet tutto è cambiato, adesso lo scouting - non solo discografico, ma anche autoriale - si fa lì”, ci spiega Gramitto Ricci, testimone in prima persona della profonda evoluzione del settore in Italia e non solo: “Le opere vengono buttate in questi contenitori digitali e lì si va a cercare: sostanzialmente è come quando si andava per locali a cercare nuovi artisti, ma in un contesto differente. Dal canto nostro, cerchiamo sempre di creare nuovi agganci alternativi al digitale con autori e compositori, per esempio attraverso i vari camp che organizziamo, anche con artisti legati ad altre aziende, o con il nostro concorso ‘L’autore e il mestiere della musica’. Nonostante il periodo, c’è grande fermento”.

“Il segreto per fare questo lavoro rimane l’intuito, esattamente come in epoca pre-Web”, tiene a precisare Gramitto Ricci: “Così come puntai su Pacifico in tempi non sospetti, ancora oggi credere in un autore è una scommessa. Mio padre diceva sempre che chi meno sbaglia è il più bravo, perché nel nostro settore le scelte sono sempre un azzardo. Ma un azzardo che bisogna cercare di calcolare. Con Pacifico, quando ascoltai ‘Le mie parole’, un pezzo magico, mi sentii rapito: la speranza è che una canzone possa suscitare le stesse reazioni anche in tutti gli altri. Per essere scelta, una canzone deve darti una sensazione, colpire al cuore”.

“Il problemi che abbiamo noi editori nei confronti della scena rap/trap/urban sono diversi”, osserva Gramitto Ricci riguardo le nuove tendenze del mercato: “Il primo è che chi scrive nei canoni di questo genere è molto autobiografico, e l’autobiografia è di per sé limitante. Spesso, poi, non c’è evoluzione, perché il mondo di questi artisti in genere resta sempre quello. Gli argomenti restano gli stessi, perché manca una cultura musicale di base. Quando abbiamo scoperto Emis Killa - artista capace, intelligente e interessante, che ancora oggi è un nostro autore - la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di consigliargli di studiare, di leggere dei libri e di ascoltare musica di un certo tipo, diversa dalla sua. Lui, pur rimanendo nel suo, si è evoluto: l’Emiliano di adesso non è più quello degli inizi, perché è cresciuto musicalmente. Tutti dovrebbero seguire il suo percorso. C’è poi un altro problema: con un autore di estrazione rap/trap/urban si ha la certezza di essere legati allo streaming. Per quanto riguarda i loro cataloghi la pubblica esecuzione - generata dalle cover dal vivo in piano bar e locali - viene a mancare totalmente. Parlando del loro futuro, in conclusione, credo sia assolutamente necessaria un’evoluzione, sia nella scrittura sia nel modo di porsi".