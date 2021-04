Ze in the Clouds: l'album di debutto è "Magical"

Uscirà nei prossimi giorni l'album di debutto di Ze in the Clouds, intitolato "Magical". Prodotto, suonato e cantato da Giuseppe Vitale, con la collaborazione di Dario Bassolino (Daryo Bass) e Linda Feki (LNDFK), l'album è anche la prima uscita della neonata label “Time Is the Enemy”.

Le otto tracce che compongono l’album spaziano dal jazz all’elettronica passando per l’hip-hop più contemporaneo.

Nato nella Pianura Padana alla fine del millennio scorso, Ze ha attirato fin da giovanissimo l'attenzione di promoters e direttori artistici della nuova scena d'avanguardia legata al jazz e alla musica elettronica. JazzMi e Jazz: Re: Found, i due festival italiani più influenti del settore, lo hanno ospitato nelle loro line-up.