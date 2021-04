NFT, autori e proprietà intellettuale: parla Mario Lavezzi

A margine di una lunga video-intervista concessa a Rockol - disponibile in versione integrale a questo indirizzo - Mario Lavezzi, compositore, produttore, artista e autore di celebri brani come “E la luna bussò”, “In alto mare”, “Torneranno gli angeli”, “Stella gemella” e “Vita”, è intervenuto nel dibattito relativo agli NFT, l’applicazione della tecnologia blockchain che sta vedendo diversi artisti - sia italiani che internazionali - “vendere” sui mercati digitali le proprie opere.

Nel nostro Paese pionieri, in questo senso, sono stati i romani Belladonna e il già leader dei Bluvertigo Morgan, con una sostanziale differenza: mentre il brano della formazione di Luana Caraffa e Dani Macchi ha ceduto la con la propria opera, “New Future Travelogue”, anche i diritti d’autore ed editoriali a essa legati, Marco Castoldi - per “Premessa della Premessa” - si è riservato di tenere per sé il diritti d’autore.

“Tutto si sta trasformando in digitale, sul Web”, ha commentato Lavezzi, ricordando - anche in virtù della sua posizione di presidente del consiglio di sorveglianza di SIAE - come, per le leggi italiane, la proprietà intellettuale sia incedibile: “Quella di Morgan è stata una libera scelta. Un autore dice ‘va bene, c’è questo nuovo metodo che permette a qualcuno di comprare una mio opera d’arte’, e lo fa. Il discorso, però, è diverso quando qualcuno canta una canzone e pretende anche quote di diritto d’autore”.

Il riferimento è al fenomeno della cessione forzata di quote di diritto d’autore imposta dai grandi interpreti agli autori: la pratica, contrastata negli USA dal movimento The Pact nato alla fine dello scorso marzo, è molto diffusa anche in Italia, come hanno confermato a Rockol diversi autori ed editori nostri connazionali.