Metatron, nasce la nuova etichetta Aleph

Ancora fresca dei festeggiamenti per il decennale di INRI, il gruppo Metatron ha lanciato sui mercati un nuova etichetta, Aleph: la label, nata “per allargare i propri confini musicali e per rinnovare ancora una volta la capacità di intercettare nuovi talenti e tendenze emergenti della gen Z”, inaugurerà la propria serie di pubblicazioni con “Maltempo”, singolo di Eames - già sound engineer e collaboratore di Alfa e Olly - che verrà reso disponibile a partire dal 28 aprile.

“Maltempo è il mio gap emotivo, ciò che riverso nella scrittura e nel suono”, ha spiegato al proposito l’artista: “Non cerca di raccontare solo una storia, ma di provocare emozioni, uno stato d’animo che non si riduce a tristezza o malinconia, è la mia rivalsa sonora”.

“Aleph vuole porsi come il giusto partner per artisti che vogliano innovare gli attuali paradigmi di genere musicale, mettendo a loro disposizione le risorse e la sensibilità culturale necessaria per promuovere al meglio la loro musica”, ha spiegato il ceo di Metatron Paolo Pavanello.