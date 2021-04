Rammstein, partnership con Balenciaga per una linea di merchandise deluxe

495 per un cappellino. 850 per un marsupio. 650 per una t-shirt a maniche lunghe e 2250 per un impermeabile. Questo, in parte, il listino prezzi della linea di merchandise dei Rammstein prodotta da Balenciaga, brand del lusso con quartier generale a Parigi. Curata dal direttore creativo della casa Demna Gvasalia, la serie di prodotti - parte dei quali già andati esauriti - prevede l’abbinamento di ogni articolo a playlist personalizzate rese disponibili sulla pagina Apple Music del brand.

La band berlinese non è nuova a operazioni di marketing bizzarre: il frontman Till Lindemann, titolare anche di una carriera solista, ha aperto uno store online battezzato “Doctor Dick” (“Dottor Cazzo”, approssimativamente), dopo si trovano in vendita sex toys, mascherine con la scritta “fuck corona”, ciabatte, calze, un vino bianco frizzante argutamente chiamato “Golden Shower” e altri articoli del tutto non convenzionali.