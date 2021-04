Da maggio arriva nei McDonald’s il menù dei BTS

La boyband coreana dei BTS presterà la propria immagina alla catena di fast food McDonald’s per una grande operazione di marketing che si concretizzerà in prima battuta negli USA a partire dalla fine del prossimo mese di maggio: tra una manciata di settimane nei ristoranti della catena operanti negli Stati Uniti verrà servito il BTS Meal, menù che include un box da 10 Chicken McNuggets, una porzione media di patatine fritte, una bevanda media e - come condimenti - le salse Sweet Chili e Cajun.

“La band è legata a McDonald’s da bei ricordi”, sostiene una nota diffusa dalla Big Hit Music, etichetta del gruppo oggi parte della conglomerata HYBE: “Siamo entusiasti di questa collaborazione e non vediamo l'ora di condividere il menu dei BTS con il mondo”.

L’operazione riguarderà tra la fine del mese prossimo e l’ultima settimana di giugno una cinquantina di paesi anche europei - Austria, Grecia, Bulgaria e Romania - ma non l’Italia, al momento non inclusa nel novero delle nazioni coinvolte nell’operazione.