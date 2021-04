South By Southwest, PMCR acquisisce il 50% delle quote

PMCR, il colosso editoriale nato dalla joint venture tra Penske Media Corporation e MCR che aggrega sotto un unico gruppo testate di settore dedicate a musica, cinema e intrattenimento come Rolling Stone, Billboard, Variety, Hollywood Reporter, Vibe e Music Business Worldwide, ha acquisito il 50% delle quote di SXSW LLC, società alla quale fa riferimento il South By Southwest, l’happening dedicato al musica e media interattivi che dal 1987 si tiene annualmente ad Austin, in Texas.

“E’ stato un periodo incredibilmente difficile per le piccole imprese, SXSW incluso”, ha spiegato il fondatore e patron dell’happening Roland Swenson: “Quando Jay Penske si è rivolto a noi interessato a diventare un partner, è stata una vera ancora di salvezza per noi. Entrambe le nostre società condividono la passione per la produzione di contenuti di alta qualità che aiutano a plasmare la cultura moderna, quindi questa mi pare sia un'alleanza naturale. Ora siamo concentrati sull'evento del marzo 2022 e siamo onorati di imbarcarci in un nuovo capitolo del SXSW con la nostra esperienza e le capacità di PMRC al nostro fianco”.

“Siamo grati e orgogliosi di diventare partner duraturi di SXSW e di collaborare con il suo team eccezionale”, gli ha fatto eco Jay Penske, presidente e ceo di Penske Media: “Dal 1987 quello di Austin è stato il festival più importante al mondo incentrato sulla convergenza tra tecnologia, media, film e musica. Oggi il South By Southwest continua ad essere uno dei marchi più riconosciuti per dare risalto ai talenti creativi e riunire i creatori più brillanti del nostro tempo. Come parte di questo investimento significativo abbiamo in programma di costruire sulle incredibili fondamenta del festival, estendendo ulteriormente la piattaforma digitale e aiutando Roland e il suo incredibile team a portare la loro visione a livelli ancora più alti”.

Dopo la cancellazione, a causa dell’emergenza sanitaria, dell’edizione 2020, il South By Southwest ha optato per il 2021 per un’edizione esclusivamente online, così come il Midem: dall’inizio della pandemia la società organizzatrice dell’evento è stata costretta a licenziare quasi in terzo del personale in forze a tempo pieno nel proprio staff.