Tom Jones: "Mi resi conto di essere famoso quando mi fecero a pezzi l'impermeabile"

Tom Jones ha raccontato al quotidiano britannico The Sun che ha compreso di avere raggiunto un certo status di popolarità quando, prima di un concerto di Cilla Black, alcune fan gli hanno fatto letteralmente a pezzi l'impermeabile che indossava.



L'oggi ottantenne cantante gallese, noto per avere un più che discreto appeal presso il pubblico femminile, che non mancava di mostrargli la propria passione lanciandogli sul palco la sua lingerie più intima, ha ricordato di aver supportato dal vivo la cantante di Liverpool scomparsa nel 2015 alla metà degli anni Sessanta quando accadde quanto segue: "Ero in tour con Cilla Black alla fine del 1964.

Avevo appena registrato "It’s Not Unusual", la cantavo e facevo effetto. Una sera, tra uno spettacolo e l'altro, ero al pub, stavo bevendo una pinta di birra e mangiando una pork pie. C'erano delle ragazze che urlavano fuori dal pub. Pensai che stessero urlando per un altro ragazzo, una pop star, ma quando sono uscito, beh, mi stavano aspettando. "It’s Not Unusual" era salita nelle classifiche e io non lo sapevo. Così andai, ignaro, loro incontro, avevo un impermeabile e me lo fecero a brandelli e la pork pie era sparita. Mi presero in consegna dei poliziotti e mi portarono dentro dalla porta dello stage.".

Tom Jones il prossimo fine settimana pubblicherà l'album di cover intitolato "Surrounded By Time". La pandemia gli ha impedito di esibirsi dal vivo e la cosa gli è mancata molto, ma ha giustamente riconosciuto che è stato un "piccolo sacrificio" rispetto a ciò che hanno passato moltissime altre persone. "Sono una persona fortunata, perché ci sono persone che stanno davvero lottando con questa dannata cosa. Per me il non poter cantare dal vivo sul palco è un piccolo sacrificio rispetto a ciò con cui hanno avuto a che fare gli altri. Quindi posso aspettare e quando saremo tutti pronti, io sarò pronto."