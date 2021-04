Artist First acquisisce una quota di Color Sound

Artist First entra nel comparto live con l'acquisizione di "una quota significativa" - il 30% - della Color Sound, nel cui roster sono presenti artisti come Le Vibrazioni, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Patty Pravo e Ornella Vanoni.

Color Sound è stata fondata nel 1989 da Antonio Colombi e la scelta della società guidata da Claudio Ferrante di investire proprio nel settore più colpito dalla pandemia guarda evidentemente al lungo periodo e coglie un'occasione di integrazione in un periodo particolare, con la riapertura e la ripresa alle porte ma con il live business atteso a pieno regime non prima del prossimo anno.

Artist First è parte di A1 Entertainment S.p.A., che partecipa l'agenzia di management 432 Srl (che, a sua volta, conta nel proprio roster Tricarico, Francesco Gabbani e Le Vibrazioni tra gli altri) e lavora con artisti affermati come Andrea Bocelli e star di ultimissima generazione come Gazzelle.

Artist First, che di recente ha acquisito l'agenzia digitale Officine Orange, proprio in questi giorni sta trasferendosi in nuovi uffici milanesi dotati di un proprio studio di registrazione.