Rod Stewart: esce il cofanetto "1975-1978"

E' in uscita, il 4 giugno su Rhino, un cofanetto composto da cinque LP con i primi quattro album pubblicati su etichetta Warner Bros. - "Atlantic Crossing (1975), “A Night on the Town” (1976), “Footloose & Fancy Free” (1977) e “Blondes Have More Fun” (1978) - di Rod Stewart con audio rimasterizzato, più un LP bonus con outtakes rare ed inedite delle sedute di registrazione in studio.

L'oggi 76enne musicista di origine scozzese ha dichiarato: “È straordinario per me guardare indietro a questa fase della mia carriera. Penso che i fan apprezzeranno questi brani su vinile. Così è stato per me”.

Questi quattro album hanno avuto grande successo e contengono alcune delle sue canzoni più note come "Sailing", "I Don't Want to Talk About It", "I Was Only Joking", "The First Cut Is the Deepest", "You're in My Heart (The Final Acclaim)", "Da Ya Think I'm Sexy?" e "Hot Legs".

L’LP bonus, intitolato “Encores 1975-1978”, è una raccolta di 10 outtakes selezionate dalle sedute di registrazione dei quattro album. Il primo lato ha cinque brani tratti dalle deluxe editions pubblicate per “Atlantic Crossing” e “A Night on the Town”. Sono inoltre incluse anche le versioni alternative del lato B di “Rosie” e la cover di “To Love Somebody” dei Bee Gees registrato con la band della Stax Records, Booker T. & The MG's. L’altro lato contiene cinque outtakes in studio mai pubblicate prima da “Foot Loose & Fancy Free” e “Blondes Have More Fun”. "You Really Got A Hold On Me" e le tracce inedite "Silver Tongue" e "Don't Hang Up".