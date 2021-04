The Pact, parla Giulia Anania: ‘Gli autori siano orgogliosi del proprio lavoro’

“Se mi è successo? Certo. Molto spesso”: per Giulia Anania, cantautrice che ha prestato la propria penna a diverse big della scena tricolore, il fenomeno che sta alla nascita di The Pact - ovvero la cessione (parziale) di diritti d’autore imposta dagli interpreti famosi agli autori delle canzoni per “conquistarsi” il favore dell’interpretazione - è tutto meno che una novità. “E dirò di più”, prosegue lei: “I grandi artisti non lo chiedono mai, e se capita di dividere i punti dei brani è perchè realmente hanno contribuito alla scrittura della canzone. D'altronde, appunto, hanno una storia: sono io la prima a sapere se vogliono collaborare, scrivere insieme e intervenire in fase di scrittura. In caso di collaborazione, da parte mia, c'è massima disponibilità: è solo un onore poter firmare con grandi artisti e aver realmente collaborato con loro. Come è un onore scrivere con altri. Non sono gelosa. E sono di indole molto collaborativa. Mi capitano però pretese e ricatti da artisti che non sono autori neanche di una virgola, e questa pratica sta diventando ormai quasi scontata. Trovo poi molto diseducativo quando ad avanzare queste pretese sono giovani artisti sulla rampa di lancio. Se io fossi il loro manager li educherei ad avere rispetto di chi scrive. Semmai li manderei a scrivere con noi”.

“E’ un ricatto particolarmente violento, perché ha a che fare con la creatività”, tiene a precisare la Anania, che racconta: “Quando ci confrontiamo, tra autori ed editori, sul fatto che a questa pratica si debba dare un taglio netto, e una volta per tutte, siamo sempre tutti d’accordo. Poi succede che a pochi giorni dalla pubblicazione della canzone inizino le pressioni per scendere a compromessi. La minaccia, ovviamente, è quella di far saltare tutto all’ultimo. Allora il telefono squilla e dall’altra parte ci sono i coautori che ti chiedono di lasciar perdere, perché è un progetto grosso, perché si parlava di singolo, perché in ballo ci sono numeri importanti. Poi iniziano a fare pressioni anche le case discografiche. Così, però, le cose non cambieranno mai. Le canzoni sono al centro di tutto, senza le canzoni non esisterebbero nemmeno gli artisti. Per riportare le canzoni al centro è indispensabile che gli autori imparino a essere orgogliosi del proprio lavoro, e a ‘raccontarsi meglio’. Quella dei diritti d’autore non dovuti è una pratica mafiosa e umiliante: con che coraggio un artista può pubblicare un brano che non è suo e comportarsi come lo fosse?”.

Come già sottolineato da altri colleghi, la pratica non è adottata in modo indiscriminato da tutti gli artisti che abbiano mai collaborato con uno o più autori. “Fare di ogni erba un fascio è sbagliato, perché ci sono anche esempi virtuosi”, ricorda infatti la Anania: “Emma, per esempio: lei - che è anche autrice - con me è sempre stata correttissima. Così come Laura Pausini, Nek e Fiorella Mannoia. Come dicevo prima, ha molto a che fare con la statura di un artista: chi ricatta gli autori non solo dimostra di disinteressarsi alle canzoni, ma disonora tanto i propri fan quanto il proprio lavoro. Con tutti i bravi artisti che non sono riusciti a fare della propria passione una professione, è mortificante vedere interpreti che hanno la fortuna di vivere certe situazioni abbassarsi a pratiche del genere”.

Sam Harris degli X Ambassadors, in un post di sostegno a The Pact, ha ammesso - riconoscendo le sue responsabilità - di aver fatto ricordo in passato a questa pratica, oltre che ad averla sùbita, ma di essersi ricreduto assicurando di non voler scendere più a compromessi. E se succedesse anche in Italia? “Il mea culpa di un interprete ‘pentito’? Sarebbe bellissimo”, dice la Anania: “Chiedere scusa sarebbe non solo un atto di grande rispetto nei confronti della nostra categoria, ma anche un ottimo presupposto per gettare le basi di un futuro migliore. E, insieme a noi, questa battaglia la devono combattere anche gli editori, che - esattamente come gli autori - in questa situazione vengono ricattati”.

“I management e le case discografiche hanno le loro responsabilità”, conclude l’artista: “Ci sono manager che non solo chiedono punti per conto dei loro assistiti, magari anche a loro insaputa, ma che si iscrivono alla SIAE per incassare punti come produttori: utilizzano gli arrangiamenti proposti dagli autori, né più né meno, e avanzano pretese come se avessero fornito un contributo effettivo. Per fortuna i brani miei che hanno avuto più successo non sono mai stati intaccati da questo fenomeno, ma se nel corso della mia carriera non mi fossi mai piegata a questo tipo di pratica adesso guadagnerei cinque o sei volte tanto quello che guadagno con i punti SIAE. E per un autore, che vive solo di questo, non è una differenza da poco”.