Morrissey attacca i Simpson per averlo preso in giro

L'ex frontman degli Smiths Morrissey è stato il protagonista – ne viene fatta una parodia - di un recente episodio della famosa serie a disegni animati The Simpsons.



Nell'episodio intitolato 'Panic on the Streets of Springfield' Lisa (la secondogenita della famiglia Simpson, ndr) è ossessionata da un cantante britannico di nome Quilloughby, la cui somiglianza e personalità è ispirata a Morrissey.

Lisa scopre Quilloughby e la sua band, gli Snuffs, su un servizio di streaming, e rimane immediatamente affascinata dal "loro marchio di musica colta e sardonica" e dal suo "vegetarianismo militante". Quilloughby, doppiato dall'attore britannico Benedict Cumberbatch, appare quindi nella vita di Lisa in forma immaginaria, anche se come il se stesso degli anni '80.

Okay, that's it: best three "Simpsons Smiths songs" get a physical copy of this poster for their mopey bedroom wall. Use hashtag #SimpsonsSmiths pic.twitter.com/LXy9ozELIW — Tim Long (@mrtimlong) April 15, 2021

Tuttavia, dopo che Lisa ha l'opportunità di partecipare al 'reunion concert' degli Snuffs, scopre che Quilloughby non è più lo stesso, ora è sovrappeso, razzista e, peggio di tutto, mangia carne. "Ero (un vegano, ndr), fino a quando non ho scoperto che il veganismo è stato inventato da stranieri, ce ne sono troppi su questo pianeta", dichiara Quilloughby/Morrissey.In un messaggio pubblicato sul suo account Facebook, Morrissey ha criticato i Simpson per aver cercato di "trarre vantaggio da polemiche a buon mercato". Ha scritto il 61enne musicista britannico: "Quando uno show si piega così in basso da usare tattiche così aspere e odiose come mostrare il personaggio di Morrissey con la pancia che esce dalla maglia (quando non è mai stato così in nessun momento della sua carriera) viene da chiedersi quale sia il vero gruppo offensivo e razzista qui. Ancora peggio, chiamare il personaggio di Morrissey razzista, senza sottolineare alcun caso specifico, non serve a nulla. Serve solo a insultare l'artista."L'ex Smiths ha continuato: "Morrissey non ha fatto causa a nessuno per i loro attacchi, non ha mai smesso di esibirsi in grandi spettacoli, è ancora un serio vegano e un forte sostenitore dei diritti degli animali. Come suggerito in questo episodio... L'approccio ipocrita dei Simpson alla loro trama parla da sé. (...) Non sorprende... che gli ascolti dei Simpson siano andati così male negli ultimi anni".