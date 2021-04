Viene confermata la presenza dei Foo Fighters al prossimo I-Days Milano, festival che tornerà nell’estate 2022 dal 9 al 12 giugno all’Ippodromo Milano Trenno. La band capitanata da Dave Grohl si esibirà domenica 12 giugno. Nella stessa giornata è confermata la presenza del live di Nile Rodgers & Chic.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per la giornata dei Foo Fighters del 14 giugno 2020, poi riprogrammata il 12 giugno 2021, restano validi per il nuovo show della band che si terrà il 12 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni riguardo i biglietti già acquistati per l’edizione 2020 o 2021, cliccate qui.

I biglietti per l’I-Days 2022 sono disponibili per l’acquisto sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Le informazioni sulle date degli altri headliners previsti nell'edizione 2021 saranno fornite al più presto, confermando che per tutti gli show che potranno essere riprogrammati nel 2022 i biglietti in vostro possesso rimarranno validi.