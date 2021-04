Prince, 2016-2021: le 19 volte nella Top Ten di "Billboard" (parte 2)

Sono (al momento) 19 le canzoni di Prince entrate nella Top Ten della rivista statunitense "Billboard".

Qui di seguito le ultime 9 (in ordine cronologico). Qui le prime 10.



U Got The Look

#2 il 17.10.1987



I Could Never Take The Place Of Your Man

#10 il 6.2.1988



Alphabet St.

#8 il 25.6.1988



Batdance (From "Batman")

#1 il 5.8.1989



Thieves In The Temple

#6 il 22.9.1990



Cream

#1 il 9.11.1991



Diamonds And Pearls

#3 il 15.2.1992



7

#7 il 27.2.1993



The Most Beautiful Girl In The World

#3 il 30.4.1994