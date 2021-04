A Liverpool un festival all'aperto per 5000 persone senza distanziamento: è un test

Il prossimo 2 maggio Liverpool ospiterà un festival musicale all'aperto senza distanziamento. Non solo: i partecipanti potranno assistere alle esibizioni senza indossare la mascherina.

L'evento, un test sulla falsariga di quello fatto lo scorso mese a Barcellona (ma al chiuso), si svolgerà a Sefton Park, grande parco pubblico nel sud della città: attese 5000 persone, che potranno accedere solamente mostrando un documento che attesti la loro negatività a un test rapido.

Ad annunciarlo è direttamente il governo britannico, che ha affidato l'organizzazione dell'evento al promoter Festival Republic, dietro manifestazioni come il Download Festival, il Community, il Wireless, il Leeds e il Lollapalooza Berlin.



Il test rientra in un vero e proprio programma di ricerca per stabilire se arene, teatri, stadi e discoteche nel Regno Unito potranno tornare ad ospitare eventi in sicurezza già a partire da questa estate.