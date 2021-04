Bauli in Piazza dopo la manifestazione a Roma: ‘Traghettare il settore verso una nuova era’

Si è tenuta lo scorso sabato, 17 aprile, in Piazza del Popolo, a Roma, la seconda manifestazione di Bauli in Piazza, il coordinamento dei lavoratori dello spettacolo che già aveva manifestato la scorsa primavera in piazza Duomo, a Milano, per sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni riguardo la drammatica condizioni alla quale sta facendo fronte il settore della musica dal vivo a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La manifestazione nella Capitale ha visto intervenire oltre 1500 tra lavoratori e artisti, che hanno preso parte all’evento - precisano gli organizzatori - “in modo pacifico e ordinato, nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-contagio”. “Una giornata che porteremo nel cuore, ci farà compagnia nei mesi a venire”, ha fatto sapere in una nota il portavoce del direttivo Maurizio Cappellini: “La componente emotiva è stata enorme, rivedere gli amici e i colleghi ‘riabbracciarsi’, dopo mesi di incertezze, disgregazione, buio, è uno dei significati più profondi di questo sabato 17 aprile. L’attenzione mediatica che abbiamo intorno, cresciuta anche grazie al sostegno degli artisti che hanno partecipato, e quelli che ci hanno appoggiato, non deve spegnersi, deve servire a traghettare tutto il nostro settore verso una nuova era. Questa è l’ultima occasione”.

“La musica ha sempre guarito i cuori di tutti”, aveva spiegato sabato Renato Zero, intervenuto a sorpresa alla manifestazione: “Abbiamo fatto un lavoro come quello dei medici, perché la musica fa bene. E d'altronde anche la cultura è un modo intelligente ed efficace per crescere queste generazioni e farle diventare più consapevoli. Questi governi guardino di più al nostro destino, all'impegno che ci assumiamo nei confronti del popolo, degli altri, della gente: le persone hanno bisogno anche delle canzoni per andare avanti”.

Bauli in Piazza chiede l’”immediata istituzione di un fondo da erogare in soluzioni mensili a tutte le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo ed eventi, sia discontinui che partite iva, che coprano il periodo gennaio-dicembre 2021, per garantire una soglia minima di continuità di reddito”, “sostegno economico per le imprese della filiera basato sul fatturato annuo legato a spettacolo ed eventi” e la “calendarizzazione di un tavolo interministeriale che, su parametri prestabiliti, imposti i modelli graduali di ripartenza del settore, per dare una visione prospettica e agibilità imprenditoriale” al quale abbinare un “un tavolo interministeriale che affronti la riforma del settore con particolare riferimento alla previdenza e all’assistenza delle lavoratrici e dei lavoratori”.