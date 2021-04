Madonna contro l'uso delle armi: "Il controllo deve essere il nuovo vaccino"

Dopo le uccisioni di Adam Toledo e Daunt Wright, i due ragazzi (il primo, tredicenne di origine messicana; l'altro, 20 anni, afroamericano) che hanno perso la vita negli ultimi giorni negli Stati Uniti per colpi d'arma da fuoco sparati da agenti di polizia, Madonna attacca sui social l'uso delle armi.

Lady Ciccone ha pubblicato un post su Instagram con il quale si è fatta portavoce di un vero e proprio movimento: nel video affigge alcuni manifesti con su scritti gli hashtag #GunControlNow e #WakeUpAmerica. "C'è un nuovo vaccino. Si chiama Gun Control (Controllo delle armi). Deve essere obbligatorio. Salverà vite!", ha scritto la popstar. In sottofondo, "God control", una delle canzoni del suo ultimo album, "Madame X", uscito nel 2019.

In un altro post, Madonna ha scritto:

"Adam Toledo aveva 13 anni. Daunte Wright ne aveva 20. Gli ufficiali che li hanno uccisi sono accusati solo di omicidio colposo. Questa è follia. Orribile. Eppure è così normalizzato, in questa società. È vero, sono le persone ad uccidere le persone, non le pistole. Ma la stragrande maggioranza delle persone non è illuminata: le armi sono troppo facili da possedere. Se fossero messe fuori legge, nessuno sentirebbe il bisogno di possedere una pistola per proteggersi da chi ha armi. Quanto alla polizia che uccide bambini innocenti: sparare, soffocare e torturare persone innocenti... Dovrebbero finire in prigione per il resto della loro vita. Nessun processo, nessun sistema giudiziario corrotto".