Prince, 2016-2021: le cover incise da lui

Nella sua vasta discografia, Prince ha anche incluso alcune cover di brani appartenenti al repertorio di altri artisti.

Eccone alcune, seguite dalla versione originale.



A Case of You

Nel 2007 Prince partecipa all'album "A Tribute to Joni Mitchell" con questa cover che proporrà spesso anche dal vivo.



La versione originale di Joni Mitchell è contenuta nell'album "Blue" del 1971.



Baby Love

Omaggio ai Mother's Finest cantato con Shelby J. contenuto nel live "Indigo Night" del 2008

La band di Atlanta portò al successo negli USA il brano nel 1977. E' contenuta nell'album "Another Mother Further".

Betcha by Golly Wow!

Cover di una hit degli Stylistics del 1971 che Prince pubblica nel 1996 nell'album "Emancipation".

La versione originale fu pubblicata da Connie Stevens con il titolo di "Keep Growing Strong"





I Can't Make U Love Me

Sempre nell'album "Emancipation" compare questo omaggio a Bonnie Raitt



La versione di Bonnie Raitt è del 1991 ed contenuta nell'album "Luck of the Draw".





La, La, La Means I Love U

L'album "Emancipation" del 1996 contiene anche questo tributo ai Delfonics



La versione originale scritta da Thom Bell and William Hart fu pubblicata come singolo dai Delfonics nel 1968.





One of Us

L'album "Emancipation" contiene anche questo brano di Joan Osborne



La versione originale fu portata al successo dalla Osborne nel 1996 ed è contenuta nel suo album di debutto.



Crimson and Clover

Cover di un brano di Tommy James and The Shondells pubblicata nel 2009 nell'album "Lotusflower".

La versione originale di Tommy James and The Shondells è del 1968



La canzone ebbe anche una cover italiana di Patrick Samson, "Soli si muore"

Everyday Is a Winding Road

Cover pubblicata nel 1999 per l'album "Rave un2 the Joy Fantastic" pubblicato a nome The Artist



L'originale è di Sheryl Crow ed è uscita nel 1996.

Mary Don't You Weep

Pubblicata nel 2018 per il lancio dell'album postumo "Piano & A Microphone 1983"

La versione del coro Fisk University Male Quartette è considerata dagli storici la prima registrazione ufficiale e risale al 1915.



Purple House

Omaggio alla "Red House" di Hendrix contenuto nell'album "Power of Soul - A Tribute to Jimi Hendrix" del 2004



La versione originale della The Jimi Hendrix Experience è contenuta nell'album "Are You Experienced" del 1967.



Ha collaborato Maurilio Giordana, titolare del blog "My Way"