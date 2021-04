Björn Ulvaeus (ABBA): ‘Riformare il sistema musicale per valorizzare gli autori’

I profondi cambiamenti che hanno interessato la discografia negli ultimi anni - streaming in primis - sono alla base di quella che gli addetti ai lavori chiamano song economy, ovvero un vero e proprio sistema economico basato sulle canzoni: mentre ai tempi d’oro del formato fisico erano gli album il formato di consuma di musica dominante sul mercato, oggi a trainare la fruizione sulle piattaforme digitali - che lo scorso anno, in Italia, da sole si sono intitolate un market share dell’81% - sono i singoli brani. Eppure, nonostante tutto, lo status quo dell’industria musicale pone gli autori di canzoni come ultimi nella fila dei beneficiari dei proventi dal consumo delle proprie opere.

In un lungo e circostanziato editoriale pubblicato dal Guardian Björn Ulvaeus, insieme a Benny Andersson motore creativo degli ABBA e oggi presidente di Cisac, organo no profit internazionale impegnato nella difesa dei diritti degli autori, ha spiegato le ragioni di questa distorsione, proponendo possibili soluzioni per rendere l’ecosistema musicale più equo e sostenibile.

“Gli autori non hanno nessun altra fonte di reddito tra quelle a disposizione degli artisti”, ha spiegato Ulvaeus: “Non possono diversificare: gli autori non vanno in tour, né vendono merchandise. In sostanza, tutto il loro reddito proviene dalle canzoni”.

“Lo streaming ha rivoluzionato il mercato, eppure gli autori sono gli ultimi nella fila dei beneficiare dei diritti dello streaming”, prosegue: “Il sistema funziona in modo tale che per un milione di stream registrati su account premium, un artista affiliato a un'etichetta indipendente potrebbe guadagnare più di 3.000 dollari, mentre l’autore potrebbe aspettarsi di guadagnare tra i 1.200 e i 1.400 dollari, sempre che figuri come unico autore della traccia. In caso di brano co-firmato, questa somma viene divisa tra l’autore e gli altri titolari di crediti. In media, gli autori guadagnano quindi tra un terzo e la metà di quello che guadagnano gli interpreti. Vivendo in nella ‘song economy’, è ingiusto: la distribuzione dei diritti d'autore deve cambiare e adeguarsi”.

“La questione non è arricchirsi”, tiene a precisare Ulvaeus: “Parlo di giovani autori con delle potenzialità in questo settore che possano ricevere una giusta remunerazione per il loro lavoro. Prima di formare gli Abba io e Benny Andersson abbiamo passato uno sorta di periodo di apprendistato, durato quasi 10 anni, dove abbiamo scritto, separati e insieme, migliorando le nostre capacità. Non sarebbe possibile disporre di tutto questo tempo - o della libertà creativa di cui si ha bisogno per migliorare - senza royalties. Se non guadagni abbastanza per mantenerti, devi accettare un altro lavoro, il che significa che non puoi concentrarti sulla cosa che vuoi fare”.

Ulvaeus ha proposto diverse soluzioni per migliorare le condizioni degli autori, come - per esempio - l’affiancamento a giovani artisti emergenti, per ricalcare - seppure in vitro - il percorso di illustri sodalizi come quelle instauratisi negli anni tra Robbie Williams e Guy Chambers o tra Elton John e Bernie Taupin, o, ancora, l’adozione su larga scala del modello “fan-centric”, che permetta al pubblico di retribuire in percentuale maggiore gli autori dei propri brani preferiti mediante un differente sistema di allocamento delle royalties da parte dei DSP.

“Non intendo, per un momento, suggerire di tornare indietro nel tempo, come ci si potrebbe aspettare da un'anziana pop star”, ha concluso l’artista: “Quello che è successo nell'ultimo decennio ha il potenziale per essere incredibilmente positivo per gli autori. Un movimento è iniziato su entrambe le sponde dell'Atlantico, prendendo slancio durante la pandemia: il 2021 promette di diventare l'’anno della canzone’”.