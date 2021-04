Prince, 2016-2021: le cover di "Purple Rain"

"Purple Rain", la "signature song" di Prince, fu pubblicata per la prima volta nel 1984 nella versione originaria di Prince & the Revolution.

Già l'anno seguente ne incisero una loro versione i Big Daddy nell'album "Meanwhile... Back in the States"

Del 1990 è la versione a cappella dei Flying Pickets, nell'album "Blue Money"

Randy Crawford ha pubblicato la sua versione nell'album "Naked and true", del 1995

Gli Waterboys l'hanno inclusa nel loro "The live adventures of the Waterboys" (1998)

"Purple rain" è nella tracklist di "Live Phish 07 - 8.14.93 - World Music Theater, Tinley Park, Illinois" (2002); qui la potete ascoltare in una esecuzione del 1995.

Etta James l'ha inclusa nel suo album "All the way" del 2006

Pochi giorni dopo la morte di Prince, il 25 aprile del 2016, Bruce Springsteen e la E Street Band hanno aperto un loro concerto al Barclays Center di Brooklyn con una versione tributo di "Purple Rain"

Anche Eric Clapton l'ha proposta dal vivo in occasione del suo Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival del 2019

Altri tributi a Prince sulle note di "Purple Rain" sono stati firmati dagli U2, dai London Grammar, da David Gilmour con Tom Jones https://www.rockol.it/news-714800/david-gilmour-pink-floyd-purple-rain-di-prince-con-tom-jones-video e da una band metal della Virginia.