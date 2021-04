Mondo vinile: Nick Cave, Laura Pausini, Prince, St. Vincent, Rachele Bastreghi

Bentornati alla rubrica di Rocko dedicata a tutto cià che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica. Dopo l'abbuffata di notizie derivata dall'annuncio delle uscite del Record Store Day, è stata una settimana relativamente tranquilla, ma comunque con alcune cose interessanto

Le news

Una lettera che diventa un vinile - un 45giri, per la precisione. Più vintage di così è quasi impossibile, ma è quello che ha fatto Nick Cave, con "Grief", singolo già ordinabile su CaveThings, il sito dedicato ai suoi memorabilia. Le due canzoni sono basate sullo scritto che Cynthia ha inviato ai Red Hand Files, il sito di Nick Cave dedicato al dialogo con i fan sotto forma di missive. La lettera, spiega Cave, lo ha aiutato ad elaborare ed esprimere il dolore per la morte del figlio. Le due canzoni, con Warren Ellis sonono "Letter to Cynthia" e "Song for Cynthia".

Su un versante completamente diverso, Laura Pausini pubblica "Io sì (seen)" in vinile: è un singolo, ma un 12" che contiene ben sei versioni in diverse del brano scritto con la pluripremiata con Diane Warren (12 nomination agli Oscar) e con Niccolò Agliardi, che ha curato la versione italiana.

L'album della settimana

Parlando di vintage, l'uscita della settimana è senza dubbio “The battle at garden’s gate”,, il secondo album dei Greta Van Fleet: al di là dei paragoni con i Led Zeppelin, la conferma di una band che, al di là dei discorsi stereotipati, ha l'ambizione di fare album organici, e non canzoni usa e getta. Un viaggio tra rock e brani orchestrali, con la produzione di Greg Kurstin (Adele, Foo Fighters, Paul McCartney), perfetto per l'ascolto in vinile: è disponibile in diverse versioni, anche colorate.

Le esclusive

Il 14 maggio esce "Daddy's home", nuovo album di St Vincent, che sarà disponibile anche in une versione in vinile color bronzo, disponibile solo qua. A proposito di cantautrici, è prevista una versione autografata su vinile trasparente di "Psychodonna", l'albumd debutto solista di Rachele Bastreghi dei Baustelle, dopo l'EP "Marie"

L'album da recuperare in vinile

Questa settimana sono 5 anni dalla morte di Prince: in questo periodo la sua discografia è stata arricchita da numerose ristampe espanse e materiali inediti, ma anche da ristampe pure degli album originali, sia quelli più recenti ("3121", "Planet earth"), sia i classici - ovviamente in vinile viola. Non si può non partire da "Sign o' the times", sia in versione originale che in versione espansa - in attesa di "Welcome 2 America", album inediti che arriverà a luglio.

La classifica della settimana

Gue Pequeno torna in testa, ma questa volta con il mixtape - versione vinile - di "Fastlife 4" (due settimane fa era in vetta "Ragazzo d'oro-10 anni dopo". Al secondo posto debutta Max Gazzé con "La matematica dei rami". Altra nuova entrata è la ristampa di "Spirito" dei Litifiba, al 4° posto. Qua la classifica completa della settimana.