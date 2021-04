Musica dal vivo e riaperture: in UK un nuovo concerto-pilota. E in Italia…

Il Regno Unito, dove la campagna vaccinale sta procedendo con un passo decisamente più spedito di quello registrato nei principali paesi dell’Europa continentale, ospiterà il prossimo 2 maggio uno dei primi eventi di musica dal vivo che riporterà il pubblico in uno scenario pre-Covid: presso il Sefton Park di Liverpool i Blossoms, Zuzu e altri artisti si esibiranno davanti a 5000 persone alle quali non verrà chiesto né indossare mascherine né di osservare alcun distanziamento fisico. Tutti i partecipanti - il cui numero, rispetto alla capienza massima della venue, è stato ridotto di appena 2500 unità - dovranno dimostrare di essere negativi al SarS-Cov-2 prima di accedere all’area e saranno sottoposti a test rapido in fase di afflusso e deflusso dalla venue. Durante lo show sarà possibile consumare cibo e bevande.

L’evento, i cui termini ricordano quelli adottati per lo show dello scorso marzo al Palau San Jordi di Barcellona dei Love of Lesbian, fa parte dell’Events Research Programme, programma varato dal governo del Regno Unito volto a compilare un protocollo per la ripartenza in sicurezza degli eventi dal vivo in vista del definitivo decadimento delle restrizioni anti-Covid, fissate oltremanica per il prossimo 21 giugno.

In Italia, dove al momento non sono stati annunciati eventi-pilota da realizzare in collaborazione con le istituzioni ma dove sono già stati confermati, per l’inizio della prossima bella stagione, eventi proporzioni medio-grandi, come quelli in programma all’Arena di Verona, il governo starebbe pensando a un pass che posso garantire non solo l’accesso agli eventi pubblico ma anche gli spostamenti in tutta Italia senza limitazioni (e a prescindere dal “colore” delle regioni interessate dall’itinerario): le condizioni per ottenere il documento sarebbero l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid o l’esito negativo di un test in un periodo che potrebbe essere compreso dalle 48 alle 24 ore dall’evento o spostamento.

A livello nazionalei il provvedimento, al momento, è solo citato da indiscrezioni di stampa, che non specificano a chi spetterà il compito di rilasciarlo, sotto che forma sarà (digitale o fisica) e ogni quanto sarà aggiornato. A livello locale, regioni come Lazio o Campania hanno già permesso ai cittadini di avere una copia del certificato della propria iscrizione all’anagrafe vaccinale.