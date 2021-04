Tiziano Ferro: "Il tour è cancellato"

"Abbiamo ricevuto le risposte che stavamo aspettando e ahimé il tour verrà cancellato": Tiziano Ferro lo dice con un pizzico di rabbia, ma anche tanta amarezza. Già costretto lo scorso anno dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 a riprogrammare nel 2021 i concerti negli stadi italiani, ora il cantautore di Latina getta la spugna e cancella il tour.

Ma fa sapere di essere al lavoro su un ritorno sui palchi nel 2023, con un altro spettacolo: quello di quest'anno lo avrebbe visto festeggiare sui palchi i suoi primi vent'anni di carriera, quelli trascorsi dall'uscita del singolo "Xdono". La serie di concerti non sarà riprogrammata nel 2022, a differenza degli show di colleghi come - tra gli altri - .Vasco, Max Pezzali, Ligabue: la tournée è definitivamente cancellata.

"Avremmo sperato in un'estate diversa. Avrei voluto festeggiare con voi i miei vent'anni di carriera, ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto", dice Ferro su Instagram. "Le mie energie da adesso andranno tutte verso Scena Unita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo".

Il ritorno sui sui palchi è previsto tra due anni. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. Il rimborso dei biglietti o dei voucher emessi e non ancora utilizzati, dovrà essere richiesto entro il 20/7/21 al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketone, Ticketmaster o Vivaticket), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti.

Il debutto del tour di Tiziano Ferro negli stadi italiani era in programma per domenica 6 giugno - tra un mese e mezzo - allo stadio comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro. In calendario quattordici concerti che avrebbero visto la voce di "Sere nere" esibirsi anche allo stadio San Siro di Milano (in programma c'erano tre show) e allo stadio Olimpico di Roma (due date).