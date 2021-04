Dave Grohl e sua mamma insieme in una serie: guarda il trailer

Le mamme di alcuni artisti rock raccontano gli inizi nella musica dei loro figli. A partire da Virginia Hanlon Grohl, mamma del frontman dei Foo Fighters. "From cradle to stage", la serie tratta dall'omonimo libro scritto dalla signora Grohl e uscito nel 2017, arriva finalmente in tv, negli Stati Uniti. Il primo episodio andrà in onda su Paramount+, la piattaforma streaming di Paramount, il prossimo 6 maggio, giusto in tempo per la Festa della Mamma. Ecco il trailer ufficiale:

La serie è una raccolta di conversazione che si sono svolte fra la mamma di Dave Grohl e quelle di alcuni colleghi del cantante della band di "Everlong". Negli episodi compaiono Dan Raynolds degli Imagine Dragons e sua mamma Christine, Pharrell e sua mamma Carolyn, Tom Morello e sua mamma Mary.

"From cradle to stage" ha richiesto due anni di lavorazione. Le prime notizie sul progetto vennero diffuse nel 2018: "Sono felicissimo di contribuire al prossimo progetto di mia madre, esplorando le storie di altri musicisti che come me hanno avuto la fortuna di essere figli di donne straordinarie", ebbe a dire il frontman dei Foo Fighters. Oggi il cantante dice: "Avere avuto l'opportunità di raccontare le storie di queste incredibili donne sempre dietro le quinte non solo mi ha permesso di scoprire la musica che hanno ispirato, ma mi ha anche fatto apprezzare l'amore che mi è stato dato da mia madre, la mia migliore amica".