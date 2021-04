Se anche Napster rialza la testa

Il mondo dello streaming così come lo conosciamo non potrebbe essere più diverso da ciò che il nome ed il marchio Napster richiamano alla mente: gli albori del P2P, la vigilia dell'epoca dei download - era la fine degli anni '90 quando un diciannovenne Shawn Fanning mise in campo una splendida e rivoluzionaria piattaforma che in pochi mesi aveva aggregato 40 milioni di utenti, con un grosso problema però: era tutto illegale, mancava la gestione del copyright.

Fu guerra, con azioni legali a decine e con gli artisti comprensibilmente schierati dalla parte opposta della barricata rispetto ai fans, ammaliati dal download gratuito. I Metallica, adamantini nel perseguire la piattaforma con veemenza, avrebbero detto anni dopo che ."Napster ci aveva riportati all'età dei menestrelli".

Riavvolgendo veloce, le cronache economiche più recenti ci hanno restituito - dopo numerosi passaggi di proprietà e cambiamenti di pelle e modello di business - una Napster fusa con Melody VR e da allora, pur con dimensioni nemmeno lontanamente paragonabili a quelle dei DSP che oggi fanno il mercato globale, totalmente in carreggiata. A proposito di modelli, la sua principale fonti di ricavi è riconducibile al 'PaaS', che significa 'Platform as a Service': una tipologia di servizi forniti in cloud che consentono ai clienti di installare e gestire una piattaforma e più applicazioni e formare offerte in bundle, rinunciando così alla complessità di costruire un'infrastruttura ad hoc e concentrandosi invece sui propri pacchetti specifici.

Dopo l'acquisizione di Napster avvenuta alla fine dello scorso anno da parte di MelodyVR, la nuova società (che ha scelto di chiamarsi Napster Group dopo la fusione) ha pubblicato alcuni dati riguardanti la sua performance ed ha simultaneamente annunciato alcuni piani di sviluppo. In particolare nella comunicazione ufficiale pubblicata nella documentazione rilasciata al London Stock Exchange, dove la società è quotata, si legge:

"L'acquisizione dei servizi di streaming di Napster nel dicembre 2020 ha permesso al gruppo di accelerare la crescita dei suoi ricavi basati su abbonamenti, che ora vantano oltre 5 milioni di utenti in tutto il mondo (inclusi gli abbonati a servizi PaaS). I ricavi proforma che sommano quelli provenienti dal servizio di streaming di Napster a quelli di Melody VR per l'anno 2020 hanno totalizzato $96 milioni e nel gennaio 2021 sono stati pari a 8 milioni di dollari".

Nel grande schema della musica digitale, si direbbe: noccioline. Eppure si può cogliere un segnale interessante a prescindere dalle dimensioni. Riguarda la tipologia del servizio offerto oggi combinata a quella del servizio nel quale potrebbe riuscire ad evolvere nei prossimi mesi. Nella stessa comunicazione ufficiale di cui sopra, infatti, si cita che le due realtà fuse stanno ora lavorando alla creazione di un nuovo progetto musicale atteso al debutto entro la fine dell'anno, nel quale convergerebbero "audio, livestreams, documentari ed altro contenuto video, oltre ad eventi dal vivo ad accesso con biglietti".

E' il tema della convergenza tra piattaforme DSP, gaming, social che, dopo avere di fatto sdoganato il livestream come formato, verrebbe qui a concretizzarsi sotto l'egida di un marchio arcinoto ed attraente (e, comunque, all'interno di un'azienda con un fatturato ricorrente già da cento milioni all'anno, e diversificato).

Non è dunque un caso che Napster non stia facendo particolare fatica ad aggregare investimenti dall'esterno che, con quello appena annunciato da parte di Nice & Green (8 milioni di sterline, circa 11 milioni di dollari), porta i round di aumento di capitale a circa 40 milioni di dollari nel solo 2021. A guidarla in questo processo evolutivo sarà Emmy Lovell, assunta pochi giorni fa da Warner Music Group (dove era EVP di Wea Europe), che nel ruolo di chief strategy officer riporterà direttamente al CEO Anthony Matchett.