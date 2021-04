Un concerto dei Black Keys, in America: il video

I Black Keys sono tornati sul palco. La band sarebbe dovuta andare in tour nel 2020, dopo l'album di inediti "Let's Rock" - ma l'ultima esibizione risale al gennaio 2020. In attesa del nuovo album di cover, "Delta Kream", il duo si è esibito sabato ad Atlanta, durante l'evento Triller Fight Club, con un set di 15 minuti fatto dei classici “I Got Mine”, “Howlin’ for You”, “Gold on the Ceiling” e “Lonely Boy”.

Questo il video:

In "Delta Kream" la band renderà omaggio al blues, con 11 cover di leggendari brani della storia del genere, con brani dei grandi artisti blues del Mississippi come John Lee Hooker, R.L. Burnside, Junior Kimbrough, che hanno ispirato la loro musica.

Questa la tracklist:

"Crawling Kingsnake" (John Lee Hooker)

"Louise" (Mississippi Fred McDowell)

"Poor Boy A Long Way From Home" (R. L. Burnside)

"Stay All Night" (Junior Kimbrough)

"Going Down South" (R. L. Burnside)

"Coal Black Mattie" (Ranie Burnette)

"Do the Romp" (Junior Kimbrough)

"Sad Days, Lonely Nights" (Junior Kimbrough)



"Walk with Me" (Junior Kimbrough)

"Mellow Peaches" (Big Joe Williams)

"Come on and Go with Me" (Junior Kimbrough)