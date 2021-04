Il primo tour europeo di Bruce Springsteen, 40 anni fa

In questi giorni ricorre un importante anniversario per la storia di Bruce Springsteen: il primo tour europeo, a supporto di "The river".

Non era la prima volta del Boss in Europa: era già stato nel vecchio continente nel '75, ma per solo pochi concerti ad Amsterdam, Stoccolma e due volte a Londra. La prima esibizione nella capitale inglese sarebbe stata ricordata dal Boss come uno dei peggiori show della sua carriera, innervosito dalle aspettative - salvo poi ricredersi e pubblicarne la registrazione come album ufficiale per i 30 anni di "Born To Run".

Quello del 1981 fu invece un vero tour: una trentina di date, 2 mesi, dal 7 aprile ad Amburgo all'8 giugno a Birmingham, comprese una serie di date multiple a Londra.

L'Italia non fu inclusa - era un periodo difficile per i concerti degli artisti stranieri, che erano appena ricominciati dopo i problemi degli anni '70. Ma l'11 aprile Springsteen suonò all'Hallenstadion di Zurigo e fu per molti connazionali la prima occasione per vederlo. Gli altri avrebbero dovuto aspettare altri 4 anni, nella storica prima esibizione allo stadio San Siro del giugno 1985.

Su Badlands.it, quel concerto è stato ricordato nei giorni scorsi così:

Una volta percorrere 600 chilometri per andare a un concerto non era una cosa abituale come lo è per noi oggi e forse più difficile da spiegare e immaginare la sensazione che quella poteva anche essere la prima e l’ultima volta che vedevo Bruce dal vivo. Un po’ lo dimostra il fatto che musicisti come Seger, Cougar e Fogerty in Europa hanno suonato poco o nulla e le loro carriere sono naufragate; dire ora che Bruce è diverso per cui a lui era destino non capitasse può essere un’opinione convincente ma a giochi fatti è troppo facile sostenerlo.

(...) E’ passato tanto tempo e i ricordi non sono più tanto chiari, né mi sembra il caso di spiegare proprio a voi cosa si provi a vedere uno spettacolo di Bruce. Vi posso solo dire che Bruce non era diverso, solo un po’ più nervoso e piacevolmente scattante e che un mio amico mi dice sempre che quando inventeranno la macchina del tempo “io e te i concerti del ’78 andremo a vederli tutti”, il mio amico Mauro. Attendo fiducioso. Per il momento mi accontenterei di rivivere anche solo cinque minuti di quella serata.

Oggi, 18 aprile, ricorrono i 40 anni di un'altra data di quel tour, la prima volta in Francia del Boss, al Centre sportif de l'Île de Vannes, a L'Île-Saint-Denis, poco fuori Parigi.

Come ricorda Backstreets, in quell'occasione Springsteen suonò per la prima volta "Can't Help Falling In Love" di uno dei suoi miti - l'avrebbe suonata spesso, in quegli anni - anche a San Siro 4 anni dopo. Qua però la eseguì solo voce e chitarra