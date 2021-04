Cresce il fronte dei garantisti sulla vicenda mediatica - e poi diventata anche legale, con l'apertura delle indagini - che ha coinvolto Marilyn Manson, accusato da diverse donne di averle molestate e abusate, psicologicamente e non solo. Dopo Alice Cooper ("Per il momento, sono solo accuse", ha detto), ora anche Wednesday 13 - nome d'arte di Joseph Poole, ex voce dei Frankestein Drag Queens from Planet 13 e dei Murderdolls - nel commentare le accuse rivolte alla voce di "The beautiful people" sceglie la via della prudenza.

In un'intervista al portale Rock N Roll Experience, il cantante statunitense ha detto:

"Il caso di Marilyn Manson è un esempio di cancel culture. Sono uscite le prime accuse e tutti hanno detto: 'È un mostro, uccidiamolo'. Credo che questa sia generalmente la prima reazione di fronte a cose del genere. Ma sono solo accuse. Io dico che è innocente fino a prova contraria".

Poole ha sottolineato di essere amico di Marilyn Manson da anni: "Non lo conosco per come è stato raccontato", ha detto.