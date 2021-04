Musica e listini: Sonos vola, Spotify rialza la testa, bene CTS Eventim

Qualcosa che avevamo scritto la settimana scorsa conserva la sua validità: assistiamo, infatti, ad una dicotomia parallela nel settore live e nel comparto DSP, come meglio dettagliato qui di seguito, mentre le big tech navigano tranquille senza fare notizia.

Cominciamo come sempre con le 3 migliori e le 3 peggiori performance di periodo:

MIGLIORI:

Spotify, + 5,28 %

Sonos, + 5,10%

CTS Eventim, +3,45%

PEGGIORI:

Live Nation, -5,56%

Tencent Music, -2,14%

Hipgnosis, -0,85%

Degno di nota

Come sette giorni fa, i leader della musica dal vivo e di quella in streaming non marciano compatti. E, come sette giorni fa, è positiva la performance di CTS Eventim mentre è parecchio negativa cattiva quella di Live Nation. La prima è l’azionista unico della italiana Ticketone, che questa settimana è scesa in campo a sostegno dei Bauli in Piazza. La seconda lascia sul terreno l’11% in due settimane ma resta in abbondantissimo attivo nell’ultimo semestre ed anno. L’operazione con Veeps e la campagna vaccinale U.S.A. sembrerebbero essere già state scontate.

Tencent Music perde un altro 2%: in un mese il decremento è stato del 35% ed oggi è tornata a valere praticamente come un anno fa. L’andamento dell’economia cinese è positivo, ma sono allarmanti gli interventi del governo sulle ‘sue’ società e la vicenda della discesa negli inferi di Alibaba non deve giovare granchè alle quotate sulla via della seta.

Spotify, per contro, è la migliore in assoluto della settimana, 5 giorni lavorativi durante i quali ne abbiamo parlato a proposito di. Il titolo, se fotografato ora, vale il 6% in meno di un anno fa: capiremo se ha rifiatato e stornato o la sua valorizzazione è tornata con i piedi per terra ora che si vede la luce in fondo al tunnel della pandemia. Nel frattempo non sta ferma un attimo, come testimonia l’annuncio relativo al settore automotive con Car Thing.

Ottima la performance di Sonos, che decolla con l’outlook sfavillante annunciato a livello globale per il mercato degli speaker wifi: ora l’azienda di hardware è al +200% in sei mesi…

Infine, sempre bene Warner Music Group, che con il suo nuovo aumento a questo punto fa registrare un +15% in tre settimane, e sempre un po’ affaticata Hipgnosis, che in assenza di acquisizioni folgoranti non sfavilla come nell’ultimo anno.

