Apple Music agli artisti: "Vi paghiamo il doppio di Spotify... 1 centesimo per ascolto"

Quanto pagano le piattaforme di streaming agli artisti per ogni singolo ascolto delle loro canzoni? Dati ufficiali non ce ne sono, ma secondo le stime del sito statunitense Digital Music News, aggiornate al 2019, Spotify, Amazon e Apple Music corrisponderebbero ai titolari dei diritti per ogni stream rispettivamente 0.0037, 0.0034 e 0.0062 euro. YouTube, invece, è tra le piattaforme che pagano di meno, con 0.00059 euro a visualizzazione. A quanto si apprende, però, ora Apple Music vorrebbe fare meglio dei concorrenti. In una lettera indirizzata agli artisti e alle etichette la piattaforma di streaming ha promesso che pagherà il doppio di Spotify... 0,01 dollari. Vale a dire un centesimo (0,0083 euro).

"Mentre prosegue la discussione sugli importi delle royalties, crediamo sia importante condividere i nostri valori. Mettiamo tutti i creatori sullo stesso piano", ha scritto nella lettera Apple Music. Sottolineato che il 52% dei ricavi derivanti dagli abbonamenti viene corrisposto dalla piattaforma alle etichette. Secondo le stime ammonterebbero a 72 milioni gli utenti abbonati alla piattaforma (l'ultimo dato ufficiale, 60 milioni di utenti, risale al giugno del 2019). 155 milioni, invece, quelli abbonati a Spotify.

In un editoriale pubblicato dal quotidiano britannico "The Guardian" Björn Ulvaeus degli ABBA, dallo scorso anno presidente della Cisac, la confederazione internazionale della società di autori e compositori della quale fa parte anche la "nostra" Siae, ha chiesto alle piattaforme di streaming di cambiare l'attuale modello di business, che non remunera in modo equo gli autori di canzoni.