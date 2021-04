Guai a fingersi indie (e non esserlo davvero): i ragazzini su TikTok smascherano la band

Guai a fingersi indie senza esserlo davvero. Alcuni utenti di TikTok, popolare app amata dagli under 24, hanno smascherato la band statunitense pop-punk tutta al femminile delle Tramp Stamps, 5,6 milioni di mi piace sul social network e oltre 380mila fan conquistati con le clip pubblicate sull'account ufficiale (@trampstamps).

Marisa Maino (cantante), Caroline Baker (chitarrista) e Paige Blue (batterista) si ergevano a paladine del DIY, do-it-yourself, ma la cura del loro profilo e dei video postati hanno destato i sospetti di alcuni seguaci. Facendo alcune ricerche hanno scoperto che la chitarrista della band è apparsa sul magazine MusicRow, diffuso a Nashville (da dove viene il gruppo) e ha firmato un contratto con Prescription Songs, società di edizioni di proprietà di Dr. Luke. Quel Dr. Luke trascinato i tribunale da Kesha, che ha accusato il produttore - collaboratore di, tra gli altri, Katy Perry, Miley Cyrus, Rihanna, Britney Spears, Nicki Minaj, Shakira, Pitbull, Doja Cat - di abusi e stupro (la popstar ha perso la causa nel 2016).

Anche la cantante Marisa Marino è sotto contratto con Prescription Songs. E leggendo bene i crediti dei video dei Tramp Stamps su YouTube gli utenti hanno scoperto che le edizioni delle canzoni del gruppo, che prima di essere "smascherato" ha fatto giusto in tempo a superare con un singolo il milione di ascolti in streaming (quelli del singolo "Sex with me" - i successivi "1-800-miss-ur-guts" e "I'd rather die" non hanno ancora raggiunto la cifra a sei zeri), sono in parte gestite anche da Kobalt Music Group, altra società legata a Dr. Luke. Molti fan hanno puntato il dito contro le Tramp Stamps, tra ironia e frecciatine: "Avete intenzione di rifarvi alla loro estetica senza nemmeno conoscere davvero i My Chemical Romance?".