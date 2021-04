Tommaso Paradiso ora fa il cantante per matrimoni (ma solo per una notte)

I concerti sono fermi? Tommaso Paradiso si reinventa cantante per matrimoni. Ma solo per una notte. È successo ieri nella prima puntata di "Felicissima sera", il programma tv del duo comico Pio e Amedeo (lo show ha raccolto davanti al video 4,07 milioni di telespettatori, pari al 20,1% di share, battendo così "Canzone segreta" di Serena Rossi su Rai, che si è invece fermato al 15,7%).

L'ex frontman dei Thegiornalisti, tra gli ospiti del programma, è stato coinvolto da Pio e Amedeo in un bizzarro siparietto che lo ha visto indossare i panni di cantante in un matrimonio, tra brindisi e battute (qui il video completo): ha accennato i soliti successi che vengono cantati durante le feste di matrimonio nei ristoranti, da "I watussi" di Edoardo Vianello a "Maracaibo" di Lu Colombo, passando per "La bamba". Il cantautore romano ha poi cantato anche alcuni dei suoi successi, compresi "Felicità puttana" e "Riccione".

Paradiso avrebbe dovuto pubblicare questa primavera "Sulle nuvole", il suo album d'esordio da solista dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti, per poi dare il via al tour nei palasport in programma già lo scorso autunno. Il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha però spinto il cantautore a rimettere mano al calendario, congelando l'uscita del disco - ad oggi non se ne hanno notizie - e riprogrammando la tournée al 2022.

Dal disco sono peraltro stati già estratti diversi singoli, come "Non avere paura", "I nostri anni", "Ma lo vuoi capire?" e "Ricordami".