Colapesce e Dimartino ora prendono in giro i critici musicali in tv. VIDEO

Da amati dalla critica (che pure non ha mancato di sottolineare certe affinità tra la loro "Musica leggerissima" e "Se mi lasci non vale" di Julio Iglesias) ad amanti della critica. Colapesce e Dimartino, dopo il quarto posto al Festival di Sanremo 2021 con la loro canzone e nel bel mezzo del boom di "Musica leggerissima", tornano in tv. Come critici musicali, o una parodia della categoria, a "Propaganda Live", il programma condotto da Diego "Zoro" Bianchi su La7 ogni venerdì sera.

Da ormai qualche settimana la coppia composta dai due cantautori siciliani è presenza fissa, in video, del programma. Colapesce e Dimartino si divertono ad analizzare le canzoni dei colleghi: nelle scorse puntate sono stati vittime delle loro recensioni anche Malika Ayane e Ghemon, entrambi con loro al Festival. Ieri sera è invece toccato a Max Gazzè, anche lui reduce da Sanremo 2021 con "Il farmacista", e a Daniele Silvestri.

La consulenza musicale di Colapesce e Dimartino per Max Gazzè e Daniele Silvestri: tutta la verità sulla "scuola romana"#propagandalive @MaxGazze @daniesilvestri @dimartinooff https://t.co/qagWhOGSNe — Propaganda Live (@welikeduel) April 16, 2021

Ridendo sotto i baffi, Colapesce e Dimartino hanno accusato la scena romana capitanata proprio da Gazzè e Silvestri di aver fatto successo copiando la scena siciliana.

Tra serio e faceto, i cantautori di "Musica leggerissima" hanno fatto ascoltare il giro di chitarra iniziale di "Ma non ho più la mia città", hit del '93 della conterranea Gerardina Trovato, seconda classificata tra le "Nuove proposte" al Festival di Sanremo dietro Laura Pausini e la sua "La solitudine", confrontandolo con quelli di successi della scena romana come "Vento d'estate" di Gazzè e Niccolò Fabi, "La descrizione di un attimo" dei Tiromancino, "Monetine" di Daniele Silvestri, "Prima di andare via" di Riccardo Sinigallia e pure "Condor" di Roberto Angelini, capobanda del gruppo di "Propaganda Live".

Ospiti del programma di La7, Max Gazzè e Daniele Silvestri hanno suonato insieme alla Magical Mystery Band (Gabriele Lazzarotti al basso, Fabio Rondanini alla batteria, Daniele Fiaschi alle chitarre, Duilio Galioto alle tastiere e il produttore Danieel "il Mafio" Tortora) "Il vero amore", uno dei brani inclusi ne "La matematica dei rami", il nuovo album di Gazzè inciso insieme allo stesso gruppo e al collega. L'album è l'undicesimo della carriera della voce de "Il solito sesso" e contiene, oltre a "Il farmacista", anche la cover sanremese di "Del mondo" dei CSI.