Royal Blood, un nuovo singolo prodotto da Josh Homme

I Royal Blood hanno pubblicato il quarto brano estratto dal loro nuovo album di studio "Typhoons" in uscita il prossimo 30 aprile: si chiama "Boilermaker" ed è stato prodotto dal leader dei Queens Of The Stone Age, Josh Homme. La canzone venne suonata per la prima volta dalla band britannica durante il concerto tenuto sul palco del festival Festival di Reading e Leeds nell'estate 2019. Ora è stata pubblicata la versione in studio che è stata incisa, sotto la supervisione di Josh Homme, nel suo studio Pink Duck a Los Angeles. Il video pubblicato insieme al brano è stato ideato e diretto dal regista Liam Lynch.

Riguardo al nuovo album, quando Mike Kerr e Ben Thatcher hanno iniziato a parlare della registrazione di un nuovo lavoro in studio sapevano esattamente quale obiettivo volevano raggiungere: un consapevole ritorno alle proprie origini, quando la loro musica era influenzata da Daft Punk, Justice e Philippe Zdar dei Cassius. Un approccio emozionale, viscerale e originale, simile a quello che aveva portato alla creazione del loro omonimo album di debutto. Il nuovo approccio si manifesta anche nella decisione del duo di produrre "Typhoons" in totale autonomia. Fanno eccezione i brani "Boilermaker", prodotto da Josh Homme (frontman dei Queens of the Stone Age), e Who Needs Friends, prodotto da Paul Epworth.