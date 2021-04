I Lacuna Coil annunciano un nuovo album live

Il Lacuna Coil pubblicheranno il nuovo live album “Live From The Apocalypse” il 25 giugno 2021 su Century Media Records. “Live From The Apocalypse” è il frutto di un periodo senza precedenti. A differenza dei passati live questa volta i Lacuna Coil si sono uniti a causa della pandemia lo scorso settembre per un concerto in diretta suonando l’intero ultimo album “Black Anima“. Questo show speciale sarà pubblicato in LP, CD e in digitale. I formati fisici conterranno un DVD bonus con l’intero concerto trasmesso in streamingLa band presenta oggi il primo speciale singolo estratto, “Bad Things“. Il brano è stato in precedenza pubblicato come esclusiva per Amazon ed è ora disponibile su tutte le piattaforme streaming, guarda il video a questo link: