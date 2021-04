Musica dal vivo e riaperture: dal 26 aprile tornano (in parte) i concerti

In una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio di oggi, venerdì 16 aprile, il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno annunciato la road map per il riavvio delle attività dopo il lungo stop imposto dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Per quanto riguarda gli spettacoli, dal 26 aprile prossimo sarà possibile lo svolgimento di eventi all’aperto, ma solo nelle regioni che in occasione del prossimo monitoraggio del 23 aprile avranno registrato un basso indice di diffusione del virus, e che quindi verranno poste in fascia gialla, e sempre osservando le norme di distanziamento sociale.

I cinema e i teatri potranno riaprire le sale, ma solo con capienza limitata.

Stando ai dati elaborati oggi dall’Istituto Superiore di Sanità in fascia gialla sarebbero categorizzate le regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, le province di Bolzano e Trento, la Puglia, l’Umbria e il Veneto.