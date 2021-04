Queen, Brian May: "Freddie Mercury faceva spesso scenate"

In una nuova intervista con Classic Rock, il chitarrista dei Queen Brian MayBrian May ha voluto svelare un lato inedito di Freddie Mercury: "Era teatrale, sempre pronto a fare scenate ma è stato lui a tenerci insieme. Freddie era quello metteva le cose a posto all’interno della band". Raccontando le dinamiche dei Queen, Brian May ha detto che le personalità all’opposto erano lui e il batterista Roger Taylor con cui sta portando avanti la storia della band nella nuova versione con Adam Lambert.

"E’ divertente, perché non esiste un singolo argomento su cui io e Roger non abbiamo opinioni contrastanti. Siamo diametralmente opposti, se fosse stato per noi, non credo che saremmo rimasti insieme. Avevamo bisogno di qualcuno che fosse diplomatico e per quanto possa sembrare strano, Freddie era quella persona".

E ancora: "Tutti pensano che Freddie fosse inavvicinabile, invece era una persona affettuosa e molto attenta agli altri, capace sempre di sorprenderti - ha detto Brian - Capitava di discutere, ma lui tornava dopo due giorni e diceva: “Ci ho pensato” Era lui a mantenere la pace nella band". Brian ha descritto Freddie Mercury con un’immagine: "Un uomo che vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno. Anzi, per lui era sempre tutto pieno". I Queen continuano a festeggiare i 50 anni di carriera, iniziata con l’arrivo di John Deacon nella band nel febbraio 1971, mentre Brian May e Roger Taylor attendono la fine della pandemia per riprendere il tour Queen + Adam Lambert Rhapsody World Tour con cui stanno portando da anni al pubblico di tutto il mondo le canzoni dei Queen, anche quelle che Freddie non ha potuto mai cantare dal vivo.