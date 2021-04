Salmo: spostate al 2022 le date negli stadi

Le date di Salmo negli stadi, programmate per il 2021, vengono posticipate. Due le date del rappper sardo che subiscono la riprogrammazione: quella in programma allo stadio comunale di Bibione (VE) presso lo stadio comunale e il concerto-evento atteso allo Stadio San Siro di Milano. Inizialmente in programma per il 9 giugno 2020 e per il 14 giugno 2020 rispettivamente, i concerti sono poi stati rimandati al 3 luglio 2021 e al 12 luglio 2021. Ora vengono entrambi posticipati a data da destinarsi, che verrà comunicata entro la fine del mese.

L’emergenza sanitaria ancora in corso, infatti, non consente di tenere fede al calendario originariamente comunicato e i due eventi si spostano al prossimo anno. Vivo Concerti annuncia l’impossibilità di tenere gli show di Salmo negli Stadi nel 2021, per cause di forza maggiore, e assicura che il nuovo calendario verrà divulgato quanto prima.