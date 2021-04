Imany esegue per Rockol la cover di “Wonderful life” di Black, anticipazione del suo nuovo album

A quasi cinque anni di distanza dal suo ultimo album in studio, “The wrong kind of war”, Imany è pronta a tornare sulle scene con un nuovo disco. In attesa dell’uscita del suo terzo lavoro discografico, intitolato “Voodoo Cello” e in arrivo sui mercati il prossimo mese di settembre, l’artista francese particolarmente nota per il brano “You will never know” - originariamente incluso nel suo album di debutto, "The shape of a broken heart” del 2011 - ha pubblicato il primo estratto dalla sua prossima prova sulla lunga distanza.

Si tratta di una rivisitazione della nota canzone di Black “Wonderful life” (qui la storia del brano), di cui la 42enne cantante originaria delle Isole Comore, in Africa, e cresciuta in Francia ha registrato un video live per Rockol.

Inizialmente pubblicata nel 1986 da Colin Vearncombe - questo il nome all’anagrafe di Black, scomparso all’età di 53 anni il 26 gennaio 2016 - per l’etichetta indipendente Ugly Man Records, “Wonderful life” raggiunse il successo l’anno seguente quando venne ripubblicata dalla A&M Records. Negli anni molti artisti si sono cimentati nella rilettura del brano del cantautore inglese, come - tra gli altri - Zucchero, Mathilde Santing, Katie Melua, Avril Lavigne e Lara Fabian.