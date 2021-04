Musica dal vivo e riaperture: TicketOne in sostegno di Bauli in Piazza

TicketOne, la piattaforma di online ticketing italiana controllata dal gruppo tedesco CTS Eventim, ha rilanciato sui propri canali social ufficiali la manifestazione di Bauli in Piazza , il coordinamento di lavoratori dello spettacolo che si ritroverà domani, sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a Roma, per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla drammatica condizione nella quale versa il comparto della musica dal vivo, “congelato” da ormai oltre un anno a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

“1000 bauli scenderanno in piazza”, si legge nella didascalia che accompagna il volantino della manifestazione: “L'obiettivo è ribadire l'urgenza di un sostegno strutturale e continuativo alle imprese e soprattutto alle lavoratrici e ai lavoratori, molti dei quali autonomi o con contratti atipici. Sostieni il progetto su www.bauliinpiazza.it ”.