Ligabue, l'evento a Campovolo è rinviato al 2022: ecco la nuova data

“Era nell’aria, ce l’aspettavamo tutti, ma l’ufficialità non lo rende meno amaro: Campovolo viene di nuovo spostato. Mi mancate. Tanto”: con queste parole Ligabue ha annunciato che il concerto-evento per celebrare in musica i suoi trent'anni di carriera in programma nella nuova RCF Arena Reggio Emilia, a Campovolo è rinviato al 4 giugno 2022.

Il cantautore di Correggio, che a causa della pandemia da Coronavirus si è già visto costretto a rimandare l’evento originariamente in programma il 12 settembre 2020 e poi riprogrammato per il 19 giugno 2021, ha poi fatto sapere ai fan attraverso una dichiarazione pubblicata sui suoi canali social: “Mi manca potervi vedere in carne e ossa, ma ancora una volta non c’è alternativa se non quella di resistere. Ancora di più la sera di quel 4 giugno ci prenderemo indietro tutti quanti quello che non avremo potuto sfogare fino allora”.

Oltre a comunicare il rinvio dell’evento ora battezzato “30 anni in un (nuovo) giorno” e che i biglietti già acquistati in prevendita rimangono validi per la nuova data, Luciano Ligabue - che lo scorso 8 aprile aveva comunicato il posticipo della sua tournée europea - ha annunciato l’uscita, prevista per la prossima settimana, del video di “Essere umano”, singolo tratto dall’album di inediti “7” (leggi qui la nostra recensione).