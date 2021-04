Caparezza, una nuova anticipazione del prossimo album ‘Exuvia’: ecco ‘La scelta’

Si intitolata “La scelta” il nuovo singolo di Caparezza, pubblicato oggi - 16 aprile - come seconda anticipazione del nuovo album in studio del musicista pugliese, “Exuvia", in uscita il prossimo 7 maggio.

Il brano, che fa seguito alla pubblicazione della title track (qui la nostra recensione) del prossimo disco dell’artista di Molfetta, successore di “Prisoner 709” del 2017, è accompagnato dal video riportato di seguito e diretto da Fabrizio Conte, già dietro alla macchina da presa anche per la clip del precedente singolo.

“E sono contento della scelta che ho fatto, nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto”, recita un passaggio del testo di “La scelta”. Attraverso un comunicato stampa Caparezza, a proposito della sua nuova canzone e del suo significato, ha detto: “Uno degli elementi ricorrenti del nuovo album è la stasi, il limbo, il ‘non luogo’ senza via d’uscita.

Come si viene fuori da questa impasse? Esiste un solo modo: fare una scelta, prendere una decisione”. Ha aggiunto: “Ho immaginato di trovarmi davanti ad un bivio, due sentieri che si diramano dal bosco, ciascuno sponsorizzato da un guardiano. Il primo è Beethoven, un musicista che ha composto fino alla morte nonostante sia stato continuamente bersaglio delle avversità, nonostante una dannata otosclerosi gli abbia impedito di godere del proprio talento rendendolo sordo a 30 anni per esempio. Un’ostinazione, la sua, che mi ha sempre rincuorato durante le crisi creative”. Il musicista pugliese, colpito da acufene nel 2015, ha poi detto: “Ovviamente Beethoven mi indica la strada della consacrazione all’arte. Di diversa opinione è l’altro guardiano, Mark Hollis dei Talk Talk, scomparso di recente, personaggio che amo ma che cerca di dissuadermi dal fare della musica la mia ragione di vita. ‘O faccio il tour o faccio il padre’ avrebbe detto durante un’intervista. Mark ha abbandonato i lustrini dello spettacolo nel pieno della sua ascesa, dedicandosi sempre più di rado alla sua carriera discografica. Adesso tocca a me fare la scelta giusta”.

L’album “Exuvia” (qui la tracklist) includerà quattordici brani scritti, composti, prodotti dallo stesso Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge, che ha già collaborato con Michele Salvemini - questo il nome all’anagrafe del 47enne artista di Molfetta - per i precedenti “Museica” e “Prisoner 709”.

“Fuori di me, exuvia / Spiego le ali, au revoir / Un’altra chance escludila / Gioco alla pari con l’età”, canta il musicista pugliese nella title track (qui il testo) del suo nuovo disco, pubblicata come primo singolo. Sul significato di “Exuvia” e dello stesso album, sui social Caparezza aveva scritto: “L’Exuvia, in sintesi, è ciò che rimane del corpo di alcuni insetti dopo aver sviluppato un cambiamento formale, un calco perfetto, talmente preciso nei dettagli da sembrare una scultura, una specie di custodia trasparente che un tempo ospitava la vita e che ora se ne sta lì, immobile, simulacro di una fase ormai superata”.

Facendo riferimento alla copertina del disco, aveva poi fatto sapere: “.Sulla copertina c’è un simbolo che rappresenta il passaggio da una condizione attuale (cerchio grande) a una futura (cerchio piccolo) attraverso una serie di spirali (simbolo di morte e rinascita in gran parte delle culture). La mia Exuvia è dunque un personale rito di passaggio in 14 brani, il percorso di un fuggiasco che evade dalla prigionia dei tempi andati per lasciarsi inghiottire da una selva in cui far perdere le proprie tracce. Ho speso davvero tutte le mie energie per poter uscire dalla mia Exuvia, ma di questo parlerò a tempo debito”.

Oltre a pubblicare la nuova anticipazione di “Exuvia”, Caparezza attraverso un post pubblicato sui propri canali social ha annunciato anche le date del suo prossimo tour che prenderà il via dal mese di febbraio 2022 e vedrà l’artista esibirsi nei principali palasport italiani.