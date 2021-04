Led Zeppelin: esce la prima biografia su John Bonham, con la prefazione di Dave Grohl

Oltre al nuovo libro biografico del giornalista Bob Spitz, intitolato “Led Zeppelin: The Biography”, prossimamente arriverà in libreria anche la prima biografia sul compianto batterista della leggendaria band britannica, John Bonham.

Il volume di 384 pagine, scritto dal giornalista musicale C.M. Kushins e intitolato "Beast: John Bonham and the rise of Led Zeppelin”, sarà pubblicato in lingua inglese il prossimo 7 settembre dalla Hachette Books e includerà una prefazione firmata dal frontman dei Foo Fighters e già addetto ai tamburi dei Nirvana, Dave Grohl.

John Henry Bonham, noto anche come Bonzo e considerato da molti uno dei più grandi batteristi rock di tutti i tempi, scomparve prematuramente all’età di 32 anni. A seguito della scomparsa di Bonham, il cui corpo senza vita venne rinvenuto il 25 settembre 1980 in una stanza della villa di Jimmy Page a Windsor, i Led Zeppelin decisero di dare l’addio alle scene. “Desideriamo rendere noto che la perdita del nostro caro amico e il profondo senso di rispetto che nutriamo verso la sua famiglia ci hanno portato a decidere in piena armonia tra noi e il nostro manager che non possiamo più continuare come eravamo”, comunicarono Jimmy Page, Robert Plant e John Paul Jones - che insieme a John Bonham hanno dato alle stampe gli otto album in studio della formazione inglese, da “Led Zeppelin” del 1969 a “In through the out door” del 1979, a cui fece seguito nel 1982 “Coda”, una raccolta di rarità e pezzi inediti appartenenti a varie fasi della band - attraverso un

comunicato stampa datato 4 dicembre 1980, reso noto da Page nel 2019 con un post pubblicato sul suo profilo Instagram.