Qobuz, raggio d’azione ampliato a sei nuovi paesi

Qobuz, la piattaforma francese di streaming online in alta definizione operativa sul mercato italiano dal 2017 ha esteso le proprie attività anche a Australia, Nuova Zelanda, Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. I sei nuovi mercati - oltre, ovviamente, a quelli francese e italiano - vanno ad aggiungersi a quelli dove la società è già presente con i propri servizi, ovvero Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria, Spagna, Belgio, Svizzera, Lussemburgo, Paesi Bassi e Stati Uniti.

“La nostra ambizione è rendere Qobuz il punto di riferimento globale dello streaming e download d’alta qualità”, ha commentato Georges Fornay, ad di Qobuz: “Oggi siamo lieti di portare la nostra offerta nei mercati in cui esiste e cresce l’aspettativa di un servizio esclusivo come il nostro. Molto più che un semplice servizio di streaming che offre musica per il consumo estemporaneo, Qobuz mira a riportare la musica al suo vero valore, offrendo ai suoi abbonati il meglio di essa. In mercati maturi come Australia, Nuova Zelanda e Nord Europa, queste nuove sedi sono altamente strategiche per Qobuz nel contesto della nostra espansione internazionale”.